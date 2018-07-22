Ремонт улицы Лейтенанта Шмидта в Самаре перенесут из-за ливня

Асфальт не выдержал напора стихии

Жители областной столицы потребовали отчёта у департамента городского хозяйства и экологии. Граждане возмутились, что в Самаре не работают дождеприёмники. Из-за этого многие улицы города во время дождя, прошедшего 21 июля, оказались затоплены. Улицу Лейтенанта Шмидта буквально смыло субботним ливнем — дорога рухнула, по ней плыли куски асфальта. Автомобилистов не выпускали с парома на пристань из-за отсутствия въезда.

Ливень смыл «заплатки» на улице Шмидта

Так дорога выглядит сейчас

Асфальт — как после бомбёжки

Представители администрации города пообещали, что улицу, повреждённую дождём, отремонтируют как можно скорее.

— Ремонт Шмидта планировали в августе. Будем переносить на более ранний срок, — написали сотрудники департамента городского хозяйства и экологии в твиттере.

Чиновники сообщили также, что на откачке воды работали бойлеры, девять бригад специалистов очищали дождеприёмники.

Субботний ливень в Самарской области стал рекордным: был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Затопило даже гипермаркет «Леруа Мерлен». Двое тольяттинцев не растерялись и поплавали по бурной реке, в которую превратились дороги города, на надувном матрасе.