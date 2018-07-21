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Автомобилист скрылся после встречного столкновения с поездом в Подмосковье
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Автомобилист скрылся после встречного столкновения с поездом в Подмосковье 

Газета.Ru 21 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Представители Московской железной дороги сообщили о столкновении грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Подмосковье, после которого водитель автомобиля скрылся с места ДТП, передает агентство городских новостей «Москва».
"Сегодня в 16:44 на железнодорожном переезде перегона Непецино-Яганово Большого кольца МЖД, расположенного в Московской области, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали. Водитель автомобиля уехал с места происшествия", — рассказали в пресс-службе МЖД.
Отмечается, что поезд продолжил движение в 16.56, происшествие не оказало влияния на график движения других поездов.
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