В Подмосковье поезд столкнулся с легковым автомобилем

На железнодорожном перегоне Непецино-Яганово Большого кольца МЖД в Московской области столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Инцидент произошел в 16:44. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездам и остановился. Машинисты заметили легковушку, подавали звуковые сигналы и применили экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«Локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали. Водитель автомобиля уехал с места происшествия», — сказано в сообщении.

Через 12 минут поезд отправился к месту назначения. Ситуация не повлияла на график движения других поездов. В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на пути перед приближающимся поездом.

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