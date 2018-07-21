Ещё
В Подмосковье поезд столкнулся с легковым автомобилем
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье поезд столкнулся с легковым автомобилем 

Мир24 21 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На железнодорожном перегоне Непецино-Яганово Большого кольца МЖД в Московской области столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Инцидент произошел в 16:44. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездам и остановился. Машинисты заметили легковушку, подавали звуковые сигналы и применили экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
«Локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали. Водитель автомобиля уехал с места происшествия», — сказано в сообщении.
Через 12 минут поезд отправился к месту назначения. Ситуация не повлияла на график движения других поездов. В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на пути перед приближающимся поездом.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Многотонный грузовик перевернулся в Казани На Лене столкнулись сухогруз и буксир В центре Москвы столкнулись семь машин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение