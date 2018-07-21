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В Пермском районе водитель протаранил машину в которой ехала семья с детьми
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В Пермском районе водитель протаранил машину в которой ехала семья с детьми 

АиФ Пермь 22 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В субботу 21 июля в Пермском районе произошло ДТП, после которого виновник столкновения сбежал с места аварии.
«Всё случилось в 16.30 на трассе Лобаново-Мостовая, — рассказал корреспонденту «АиФ»-Прикамье» пострадавший водитель. — Я ехал на автомобиле ВАЗ-2114 в сторону Лобаново. На повороте увидел, что на меня лоб в лоб мчится ВАЗ-2112. Он пересёк сплошную и не думал возвращаться на свою полосу. Чтобы избежать столкновения мне пришлось прижаться к барьерному ограждению, но удара избежать не получилось».
После удара у обеих легковушек разорвало колеса. В салоне пострадавшей машины находилась семья с двумя маленькими детьми. К счастью, малыши не пострадали, осколками травмировало водителя машины. Легковушки остановились метрах в ста друг от друга.
«Я дошёл до них и говорю: «У вас всё в порядке? Вы чего творите?», но тут из-за руля вышел парень и неуверенной походкой пошел в мою сторону, — вспоминает пострадавший водитель. — «У нас чего-то не так сегодня пошло. Ты гаишников вызывать будешь? Может, не надо? Долго ждать».
В салоне авто-виновника аварии было два парня лет 27. Пока пострадавший звонил в ГИБДД и Скорую, они бросили свой автомобиль и ушли в неизвестном направлении.
На месте работали сотрудники Скорой, МЧС и ГИБДД, сейчас последние выясняют собственника автомобиля и обстоятельства происшествия.
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