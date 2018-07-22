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В Лос-Анджелесе мужчина захватил заложников в магазине
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В Лос-Анджелесе мужчина захватил заложников в магазине 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина. Об этом сообщает 9News.
По данным телеканала, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.
Как отмечается, полиция выясняет есть ли посетители в магазине и не взял ли их в заложники неизвестный.
При этом полиция подтвердила, что мужчина забаррикадировался в магазине.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в больнице Medstar Washington Hospital Center произошла стрельба.
Как отмечалось, городская полиция проверяет сообщения о стрельбе в здании больницы.
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