Пять автомобилей арестовали приставы во время рейда в Нижнем Новгороде

Пять автомобилей арестовали приставы во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД , проведенного на этой неделе в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, рейд был направлен на взыскание задолженности в пользу физических и юридических лиц, а также административных штрафов.

В его ходе было остановлено 100 автомобилей. У водителей 42 из них оказались неоплаченные задолженности. Большинство нарушителей оплатили свои долги на месте.

Пять автомобилей было арестовано судебными приставами, в том числе автомобиль " Ниссан Теана", водитель которого оказался должником по нескольким исполнительным производствам на общую сумму почти 2,5 млн рублей.