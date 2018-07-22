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Пять автомобилей арестовали приставы во время рейда в Нижнем Новгороде
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Пять автомобилей арестовали приставы во время рейда в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Пять автомобилей арестовали приставы во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД, проведенного на этой неделе в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, рейд был направлен на взыскание задолженности в пользу физических и юридических лиц, а также административных штрафов.
В его ходе было остановлено 100 автомобилей. У водителей 42 из них оказались неоплаченные задолженности. Большинство нарушителей оплатили свои долги на месте.
Пять автомобилей было арестовано судебными приставами, в том числе автомобиль "Ниссан Теана", водитель которого оказался должником по нескольким исполнительным производствам на общую сумму почти 2,5 млн рублей.
Напомним, "Ладу Калину" арестовали у должницы по кредиту в Шахунье.
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