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Женщина погибла при столкновении иномарки с фурой в Нижнеудинском районе
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Женщина погибла при столкновении иномарки с фурой в Нижнеудинском районе 

АиФ Иркутск 12 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Столкновение иномарки и грузовика произошло на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от села Худоеланское в Нижнеудинском районе. Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказали источники в правоохранительных органах, дорожный инцидент произошел утром 21 июля, когда автомобиль Toyota Premio, ехавший в сторону Иркутска, столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.
От удара легковой автомобиль разорвало на части, а грузовик опрокинулся. Известно, что женщина, находившаяся в салоне иномарки, погибла, 36-летний водитель Toyota получил переломы, а 54-летний водитель грузовика не пострадал.
В этот же день произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2140 и Mitsubishi Pajero в Тайшете. Отечественный автомобиль совершал обгон, не справился с управлением и врезался в иномарку. В результате оба водителя получили травмы.
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