Женщина погибла при столкновении иномарки с фурой в Нижнеудинском районе

От удара легковой автомобиль разорвало на части, а грузовик опрокинулся. Известно, что женщина, находившаяся в салоне иномарки, погибла, 36-летний водитель Toyota получил переломы, а 54-летний водитель грузовика не пострадал.