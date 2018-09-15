Ещё
На бийской трассе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

На бийской трассе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок 

АиФ — Алтай + ещё 207 38 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Шесть человек, в том числе 12-летний подросток, получили травмы в результате ДТП на трассе «Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница с Кемеровской областью».
Как сообщили в ГИБДД по краю, авария произошла 14 сентября в 17:20. 36-летний водитель ВАЗ 210740 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211340, за рулем которого был 45-летний мужчина.
Телесные повреждения получили два водителя, а также их пассажиры: мужчина 1988 г.р., две женщины 1971, 1995 г.р. и мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу.
АиФ — Алтай: последние новости
Водитель умер в больнице после серьезного ДТП в Барнауле На Алтае мотоциклист погиб в лобовом столкновении с КамАЗом Женщину на Honda CR-V разыскивают после наезда на девочку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение