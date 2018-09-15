На бийской трассе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок

Шесть человек, в том числе 12-летний подросток, получили травмы в результате ДТП на трассе «Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница с Кемеровской областью».

Как сообщили в ГИБДД по краю, авария произошла 14 сентября в 17:20. 36-летний водитель ВАЗ 210740 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 211340, за рулем которого был 45-летний мужчина.

Телесные повреждения получили два водителя, а также их пассажиры: мужчина 1988 г.р., две женщины 1971, 1995 г.р. и мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу.