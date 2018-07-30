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В Ульяновске столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»
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В Ульяновске столкнулись «ВАЗ» и «Хонда»
АиФ — Ульяновск
30 минут назад
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АиФ – Ульяновск
Столкновение двух автомобилей произошло 29 июля в 13.35 в Заволжском районе Ульяновска на пересечении Димитровградского шоссе и улицы Мелекесской. Столкнулись «ВАЗ-2114» и «
Honda
». Одна из машин перевернулась, есть пострадавшие.
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