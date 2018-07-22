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Американец разогнался, когда мост уже разводили: видео
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Американец разогнался, когда мост уже разводили: видео 

Don't Panic 10 часов назад
Фото: Don't Panic
Теренс Нафиз мирно возвращался домой в родной Вест-Дептфорд. На заднем сиденье дети, впереди жена — прелесть, а не картинка. Жесть началась попозже, когда автомобиль разогнался на разводном мосте. Мост, как вы уже наверняка поняли, уже разводили.
Позже Нафиз расскажет, что заметил проблему слишком поздно и другого выхода у него не было. Свидетели же смогут только развести руками: машина Нафиза на максимальной скорости проскочила по свободной полосе и чудом перелетела через внушительный просвет.
Чудо, но семья «каскадера» отделалась легким испугом и даже машина получила минимальные повреждения. Оказалось, виновен оператор моста, отвлекшийся и слишком рано начавший процедуру.
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