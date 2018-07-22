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«Вероломное нападение». Автомобиль на полном ходу въехал в памятник Горькому
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«Вероломное нападение». Автомобиль на полном ходу въехал в памятник Горькому 

nn.ru 9 часов назад
Фото: nn.ru
— Молния! Только что было совершено вероломное нападение на памятник Максиму Горькому. Жертв нет. Памятник цел, — написал Константин Чегин в соцсетях.
Нижегородец говорит, что автомобиль ехал очень быстро, а водитель, скорее всего, был пьян.
— Максим Горький остановил авто на площади Горького, было такое, — прокомментировал Сергей
Шухрин.
Судя по опубликованным фотографиям, легковушка ехала со стороны площади Лядова. Чтобы достичь памятника, автомобилю пришлось преодолеть бордюр, тротуар и лестницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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