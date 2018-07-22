«Вероломное нападение». Автомобиль на полном ходу въехал в памятник Горькому

— Молния! Только что было совершено вероломное нападение на памятник Максиму Горькому. Жертв нет. Памятник цел, — написал Константин Чегин в соцсетях.

Нижегородец говорит, что автомобиль ехал очень быстро, а водитель, скорее всего, был пьян.

— Максим Горький остановил авто на площади Горького, было такое, — прокомментировал Сергей

Шухрин.

Судя по опубликованным фотографиям, легковушка ехала со стороны площади Лядова. Чтобы достичь памятника, автомобилю пришлось преодолеть бордюр, тротуар и лестницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.