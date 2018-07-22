Десять самых распространенных моделей в автопарке Москвы

Десять самых распространенных моделей в автопарке Москвы Исследование «Автостат Инфо» показывает, что на начало 2018 года в Москве насчитывается 4,031 млн легковых автомобилей. В столичном автопарке 76% (или 3,063 млн ед.) занимают иномарки, а доля российских легковушек составляет 24% (или 967,8 тыс. ед.).

Самый распространенный в Москве автомобиль — Ford Focus . Мы подсчитали, что в столице числятся 100 567 «Фокусов». Это в основном автомобили, выпущенные до 2008 года (27 631 ед.). Вторая по представленности модель — Hyundai Solaris. Численность парка этой модели составляет 84 559 ед. На третьем месте находится LADA 2106 — 81 379 ед. Автомобилей LADA 2109 (4-е место в этом списке) в Москве насчитывается 72 519 шт. В топ-5 самых распространенных в столице легковушек входит также и KIA Rio — 69 391 ед. «Десятку» легковых моделей с наибольшей представленностью в столичном автопарке составляют: Skoda Octavia (69 029 ед.), LADA 2101 (66 239 шт.), LADA 2107 (64 579 авто), а также LADA 2105 (60 922 ед.) и «ЗАЗ-968» (53 097 ед.).

Наше исследование показало также, что столичный автопарк состоит в основном из машин, произведенных до 2008 года. Таких автомобилей насчитывается 1,69 млн ед.