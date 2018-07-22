В Москве выросли продажи новых «легковушек» премиум-класса

Продажи новых «легковушек» премиум-класса в этом году выросли в столице на 7,8%, сообщает Агентство «Москва» . К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат».

В январе–мае этого года москвичи купили 19,5 тысячи таких автомобилей. Лидером по продажам в премиум-классе остается Mercedes. Продажи этой марки за несколько месяцев выросли на 6,7% и составили 5,7 тысячи машин.

Второе место в рейтинге заняла BMW . В этом году в столице было продано 4,6 тысячи автомобилей этой марки. По сравнению с прошлым годом рост продаж составил 23,8%.

Также в первой тройке оказалась Audi . В этом году жители столицы приобрели больше двух тысяч таких машин премиум-класса.