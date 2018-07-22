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В Москве выросли продажи новых «легковушек» премиум-класса
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В Москве выросли продажи новых «легковушек» премиум-класса 

Москва24 22 часа назад
Фото: Москва24
Продажи новых «легковушек» премиум-класса в этом году выросли в столице на 7,8%, сообщает Агентство «Москва». К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат».
В январе–мае этого года москвичи купили 19,5 тысячи таких автомобилей. Лидером по продажам в премиум-классе остается Mercedes. Продажи этой марки за несколько месяцев выросли на 6,7% и составили 5,7 тысячи машин.
Второе место в рейтинге заняла BMW. В этом году в столице было продано 4,6 тысячи автомобилей этой марки. По сравнению с прошлым годом рост продаж составил 23,8%.
Также в первой тройке оказалась Audi. В этом году жители столицы приобрели больше двух тысяч таких машин премиум-класса.
Также в рейтинг попали автомобили Lexus (две тысячи штук), Volvo (1,1 тысячи машин), Land Rover (около тысячи проданных авто), Porsche (865 экземпляров), Infiniti (684 штук), Mini (465 автомобилей) и Jaguar (301 машина).
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