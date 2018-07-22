Иномарка протаранила полицейский УАЗ со включенными сигналами в Магадане. Видео 

На кольце 31 квартала в Магадане 22 июля полицейский автомобиль УАЗ Patriot столкнулся с Toyota Vitz и Volkswagen и опрокинулся на бок. Никто из водителей и пассажиров машин, попавших в аварию, к медикам не обращался. Об этом сообщило ИА MagadanMedia.
Полицейские ехали на вызов на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками. На кольце 31 Квартала машина полиции столкнулась с двумя иномарками. Служебный УАЗ опрокинулся на бок. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
В Охе на улице Никитюка 21 июля водитель не справился с управлением Toyota Crown и протаранил бетонную электроопору. Бетонный столб сломался пополам, машина сильно повреждена, водитель отделался испугом.