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В понедельник омичей ждут повальные проверки на трезвость
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В понедельник омичей ждут повальные проверки на трезвость 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
Омская ГИБДД после выходных проведет сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Рейд «Трезвость» запланирован на понедельник, 23 июля. Инспекторы будут дежурить на основных омских магистралях и ряде других дорог.
— Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине, — напомнили автоинспекторы.
В соответствии с КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб.
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