В понедельник омичей ждут повальные проверки на трезвость 

Омская ГИБДД после выходных проведет сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Рейд «Трезвость» запланирован на понедельник, 23 июля. Инспекторы будут дежурить на основных омских магистралях и ряде других дорог.
— Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине, — напомнили автоинспекторы.
В соответствии с КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб.