Утром в Симферополе авто сбило мужчину

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Утром в воскресенье на объездной дороге в Симферополе в районе Давыдовки автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото, мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу в неустановленном для этого месте — на участке дороги с разделением полос движения.

Со слов автолюбителей, на месте работали сотрудники ГИБДД , был перекрыт въезд на мост над московской трассой в районе ТЦ «Ашан». Кроме того, очевидцы сообщают, что скорой на месте происшествия не было.

Пока официальной информации о состоянии здоровья пешехода нет.