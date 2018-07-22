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Утром в Симферополе авто сбило мужчину
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Утром в Симферополе авто сбило мужчину 

РИА Новости Крым 8 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Утром в воскресенье на объездной дороге в Симферополе в районе Давыдовки автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Судя по фото, мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу в неустановленном для этого месте — на участке дороги с разделением полос движения.
Со слов автолюбителей, на месте работали сотрудники ГИБДД, был перекрыт въезд на мост над московской трассой в районе ТЦ «Ашан». Кроме того, очевидцы сообщают, что скорой на месте происшествия не было.
Пока официальной информации о состоянии здоровья пешехода нет.
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