В Казахстане за первые 6 месяцев 2018 года было продано около 5 тысяч автомобилей

Автопрому Казахстана удалось выйти на новый уровень продаж.

Специалисты провели исследования роста объёма продаж автомобилей, реализуемых на территории Казахстана, и пришли к выводу, что за первый месяц лета было продано около 5 с половиной тысяч автомобилей. Данный показатель имеет процент прироста 28,6. Если брать более большой промежуток времени, то процент увеличился практически на 40 процентов, за первые пол года было продано около 26 тысяч автомобилей.