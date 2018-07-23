В Казахстане за первые 6 месяцев 2018 года было продано около 5 тысяч автомобилей 

Автопрому Казахстана удалось выйти на новый уровень продаж.
Специалисты провели исследования роста объёма продаж автомобилей, реализуемых на территории Казахстана, и пришли к выводу, что за первый месяц лета было продано около 5 с половиной тысяч автомобилей. Данный показатель имеет процент прироста 28,6. Если брать более большой промежуток времени, то процент увеличился практически на 40 процентов, за первые пол года было продано около 26 тысяч автомобилей.
Японская марка Toyota сейчас на лидирующих позициях, компания смогла выручить с 1500 автомобилей, это на 67% выше по сравнению с прошлым годом. На втором месте автоконцерн Lada, автовладельцы купили около 1200 транспортных средств данной марки. И на третьем месте Hyundai с числом продаж в 760 автомобилей.