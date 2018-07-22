Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом

Опубликованы страшные кадры ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли пять человек

В сети размещено видео с регистратора, установленного в салоне джипа Lexus , ставшего участником аварии, произошедшей в субботу, 21 июля, в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Бисерть.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, "по одной из отрабатываемых версий", женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen Polo , пошла на обгон фуры Volvo . В этот момент она заметила внедорожник Lexus, двигавшийся по встречной полосе.

Поняв, что не успевает завершить маневр, она предприняла попытку вернуться в свой ряд — после резкого торможения Volkswagen столкнулся с грузовиком, а затем легковушку развернуло боком и в нее врезался джип.

В результате ДТП женщина-водитель и четыре ее пассажира, в том числе — трое несовершеннолетних, самой младшей из которых было два года, погибли на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".