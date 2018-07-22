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Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
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Опубликованы страшные кадры ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли пять человек 

Вести.Ru 5 часов назад
В сети размещено видео с регистратора, установленного в салоне джипа Lexus, ставшего участником аварии, произошедшей в субботу, 21 июля, в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Бисерть.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, "по одной из отрабатываемых версий", женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen Polo, пошла на обгон фуры Volvo. В этот момент она заметила внедорожник Lexus, двигавшийся по встречной полосе.
Поняв, что не успевает завершить маневр, она предприняла попытку вернуться в свой ряд — после резкого торможения Volkswagen столкнулся с грузовиком, а затем легковушку развернуло боком и в нее врезался джип.
В результате ДТП женщина-водитель и четыре ее пассажира, в том числе — трое несовершеннолетних, самой младшей из которых было два года, погибли на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"СКР совместно с органами полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств ДТП, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.
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