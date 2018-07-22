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В Саратове автохам разбил свой автомобиль и бросил его на месте
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В Саратове автохам разбил свой автомобиль и бросил его на месте 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Минувшей ночью в Саратове на Московском шоссе водитель иномарки «Chevrolet» попал в аварию, разбил свою машину и скрылся, оставив её на месте происшествия. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».
Виновник ДТП врезался в бордюр, наехал на опору линии электропередач и вылетел в овраг. Автомобиль перевернулся на крышу. Со слов очевидцев полицейским стало известно, что ранее этот автохам возле остановки «Елшанка» протаранил автомобиль «ВАЗ 2105» и съехал в кювет.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность нарушителя и разыскать его.
Напомним, недавно в Саратове на крышу перевенулся автомобиль "Яндекс. Такси".
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