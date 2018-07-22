Ночная авария с летальным исходом в Липецке попала в объектив камеры наблюдения 

В ночь на воскресенье, 22 июля, несколько автомобилей стали участниками серьезной аварии, произошедшей на улице Студеновской в Липецке.
Водитель Daewoo Nexia остановился в правом ряду и через несколько секунд в него на большой скорости врезался Volkswagen Golf. После столкновения одна из машин задела Ford Focus, оказавшийся поблизости.
Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб 32-летний мужчина, находившийся за рулем Daewoo. Его пассажирка осталась жива — в тяжелом состоянии ее доставили в больницу, в настоящее время женщина находится в коме.
Третьим пострадавшим стал предполагаемый виновник аварии — 41-летний водитель Volkswagen, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
К счастью, транспортные средства, не задели пешеходов, пересекавших проезжую часть по «зебре » и успевших ее покинуть за считанные мгновения до того, как на переходе оказались автомобили, отлетевшие туда после ДТП.