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Ночная авария с летальным исходом в Липецке попала в объектив камеры наблюдения
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Ночная авария с летальным исходом в Липецке попала в объектив камеры наблюдения 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на воскресенье, 22 июля, несколько автомобилей стали участниками серьезной аварии, произошедшей на улице Студеновской в Липецке.
Водитель Daewoo Nexia остановился в правом ряду и через несколько секунд в него на большой скорости врезался Volkswagen Golf. После столкновения одна из машин задела Ford Focus, оказавшийся поблизости.
Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб 32-летний мужчина, находившийся за рулем Daewoo. Его пассажирка осталась жива — в тяжелом состоянии ее доставили в больницу, в настоящее время женщина находится в коме.
Третьим пострадавшим стал предполагаемый виновник аварии — 41-летний водитель Volkswagen, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
К счастью, транспортные средства, не задели пешеходов, пересекавших проезжую часть по «зебре » и успевших ее покинуть за считанные мгновения до того, как на переходе оказались автомобили, отлетевшие туда после ДТП.
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