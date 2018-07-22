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Под Вольском водитель вылетел из своего автомобиля и погиб на месте
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Под Вольском водитель вылетел из своего автомобиля и погиб на месте 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
На трассе Вольск — Черкасское рядом с селом Верхняя Чернавка в страшной аварии погиб мужчина, вылетев из своего автомобиля. Об это сообщает портал «ЧП-Саратов».
24-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась несколько раз, а мужчина вылетел из салона. На место происшествия прибыли медики, но им оставалось лишь констатировать факт смерти. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, погибший был военным. Он ездил в горячие точки по контракту, в том числе в Сирию. В роковой час он направлялся из села Черкасское в Вольск.
Напомним, недавно под Вольском перевернулся ещё один автомобиль. Тогда погибла одна девушка. Ещё одна получила черепно-мозговую травму.
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