Под Вольском водитель вылетел из своего автомобиля и погиб на месте

На трассе Вольск — Черкасское рядом с селом Верхняя Чернавка в страшной аварии погиб мужчина, вылетев из своего автомобиля. Об это сообщает портал «ЧП-Саратов».

24-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась несколько раз, а мужчина вылетел из салона. На место происшествия прибыли медики, но им оставалось лишь констатировать факт смерти. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, погибший был военным. Он ездил в горячие точки по контракту, в том числе в Сирию. В роковой час он направлялся из села Черкасское в Вольск.

Напомним, недавно под Вольском перевернулся ещё один автомобиль. Тогда погибла одна девушка. Ещё одна получила черепно-мозговую травму.