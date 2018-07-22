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Приехал: в Судаке авто повисло на заборе
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Приехал: в Судаке авто повисло на заборе 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В центре Судака — на улице Ленина — автомобиль Kia застрял в заборе над тротуаром. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.
По информации автолюбителей, на это место машину «подтолкнула» Toyota Camry, которая врезалась в припаркованный у дома Kia.
"Машина стояла припаркованная около дома. В зад заехала с горки Toyota Camry. Как то так", — написал пользователь Ismet A-K в ВКонтакте.
По информации других очевидцев, за рулем японской иномарки находилась женщина.
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