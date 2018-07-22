Приехал: в Судаке авто повисло на заборе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В центре Судака — на улице Ленина — автомобиль Kia застрял в заборе над тротуаром. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации автолюбителей, на это место машину «подтолкнула» Toyota Camry, которая врезалась в припаркованный у дома Kia.

"Машина стояла припаркованная около дома. В зад заехала с горки Toyota Camry. Как то так", — написал пользователь Ismet A-K в ВКонтакте.

По информации других очевидцев, за рулем японской иномарки находилась женщина.