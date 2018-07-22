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Ралли советских автомобилей в центре Москвы: фоторепортаж
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Ралли советских автомобилей в центре Москвы: фоторепортаж 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В окрестностях ГУМа и Красной площади проходит авторалли раритетных автомобилей: фоторепортаж Sobesednik.ru.
* * * фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru
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