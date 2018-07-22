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В Казани пьяный водитель автокрана задержан после погони
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В Казани пьяный водитель автокрана задержан после погони 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сотрудники ДПС и Росгвардии в ночь на 22 июля задержали пьяного водителя автокрана после погони со стрельбой, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Наряд ДПС попытался остановить водителя автомобиля «КамАЗ» для проверки документов. Однако он не подчинился и продолжил движение на высокой скорости. В результате возникла угроза пешеходам и другим участникам дорожного движения.
Несший службу вместе с нарядом ДПС сотрудник Росгвардии произвел предупредительный выстрел в воздух, но водитель автокрана не остановился. Тогда был открыт огонь по колесам, в результате «КамАЗ» не смог продолжать движение. За рулем автокрана находился мужчина в состоянии явного алкогольного опьянения.
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