Продажи новых легковых машин премиум-класса в Москве в январе-мае выросли на 7,8% — до 19,5 тыс. единиц

Продажи новых легковых автомобилей премиум-класса в Москве в январе-мае 2018 г. выросли на 7,8% и составили 19,5 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За пять месяцев 2018 г. в Москве реализовано 19,5 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента, что на 7,8% больше, чем за январь-май 2017 г. Лидером рейтинга среди марок является Mercedes, продажи которой за отчетный период выросли на 6,7% и составили 5,7 тыс. штук. Второе место занимает BMW с результатом в 4,6 тыс. экземпляров (плюс 23,8%). В тройку лидеров попадает Audi , которая разошлась на столичном рынке тиражом в 2 с лишним тыс. экземпляров (минус 15,6%)», — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, далее в рейтинге марок следуют Lexus (2 тыс. штук и плюс 4,8%) и Volvo (1,1 тыс. штук и плюс 15,9%). Помимо перечисленных марок, в Топ-10 рейтинга так же вошли: Land Rover (1 тыс. машин и плюс 14,2%), Porsche (865 экземпляров и плюс 3,8%), Infiniti (684 штук и минус 18,3%), Mini (465 автомобилей и плюс 38,8%) и Jaguar (301 машина и плюс 17,5%).

Аналитики отмечают, что в модельном рейтинге лидирует BMW пятой серии. За пять месяцев этого года москвичи приобрели 801 такой автомобиль.