Известен ТОП-5 европейских автомобилей в России

Составлена пятерка машин из Европы, пользовавшаяся наибольшим спросом у россиян в первом полугодии текущего года.

Лидером назван седан Volkswagen Polo , который сейчас можно приобрести по цене от 600 тысяч рублей. На нем свой выбор остановили почти 27 тысяч покупателей. Эта цифра превысила показатель шести месяцев 2017 года на 24, 2 процента.

Кроссовер Renault Duster по цене от 689 тысяч рублей оказался вторым. Для него полугодие окончилось на отметке в 21 290 купленных машин, что свидетельствует о росте продаж на 7 с половиной пунктов.

Третье почетное место досталось Skoda Rapid (стартовая цена от 646 000 рублей). Для этого автомобиля первое полугодие окончилось на отметке в 16 964 проданных автомобилей. Спрос по сравнению с минувшим годом увеличился на 21,7%.