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Известен ТОП-5 европейских автомобилей в России
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Известен ТОП-5 европейских автомобилей в России 

Car.ru 23 часа назад
Фото: Car.ru
Составлена пятерка машин из Европы, пользовавшаяся наибольшим спросом у россиян в первом полугодии текущего года.
Лидером назван седан Volkswagen Polo, который сейчас можно приобрести по цене от 600 тысяч рублей. На нем свой выбор остановили почти 27 тысяч покупателей. Эта цифра превысила показатель шести месяцев 2017 года на 24, 2 процента.
Кроссовер Renault Duster по цене от 689 тысяч рублей оказался вторым. Для него полугодие окончилось на отметке в 21 290 купленных машин, что свидетельствует о росте продаж на 7 с половиной пунктов.
Третье почетное место досталось Skoda Rapid (стартовая цена от 646 000 рублей). Для этого автомобиля первое полугодие окончилось на отметке в 16 964 проданных автомобилей. Спрос по сравнению с минувшим годом увеличился на 21,7%.
Два последних места закрепились за представителями Renault — Logan и Sandero. Продажи этих машин зафиксированы на уровне 16 120 и 15 781 машин, соответственно.
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