Водитель внедорожника, удиравший задом от ДПС в Волгограде, был пьян

В Волгограде стали известны подробности вчерашнего инцидента, во время которого инспектор ДПС пытался остановить на ходу внедорожник. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что водитель машины был пьян. Перед тем, как удрать от полицейского, он успел протаранить патрульный автомобиль и еще одну иномарку. Анализ крови показал, что водитель был пьян.

Езда в пьяном виде, тем более задом, — конек не этого водителя

— Вчера, 22 июля, в 19:00 рядом с Центральным парком культуры и отдыха 27-летний водитель, управляя автомашиной Great Wall, сдавая назад, напротив дома № 57 по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда, не убедился в безопасности маневра и наехал на припаркованный патрульный автомобиль « Рено Логан» сотрудников полиции, — сообщили сегодня V1.ru в пресс-службе главка. — После этого водитель внедорожника совершил наезд на припаркованный автомобиль SsangYong , за рулем которого находился 39-летний водитель.

Происходившее на проспекте Ленина вчера успели заснять очевидцы. На видео, опубликованном вчера V1.ru, инспектор безуспешно пытается достучаться в переднее пассажирское окно жезлом. Выронив его, полицейский пускает в ход кулаки, но и это не помогает. Выехав задом на проспект, водитель внедорожника дает по газам и скрывается из вида. По сообщению регионального МВД, вояж лихого гонщика оказался весьма мимолетным. Буквально в нескольких кварталах от места происшествия его настигли полицейские.

— Волгоградец, находившийся за рулем иномарки, оказался пьян, — добавляют в пресс-службе областного управления МВД. — На него составили административные протоколы за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и привезли в отдел полиции № 4. Оказалось, что в 2014 году его уже лишали прав за управление в нетрезвом виде.