В Приморье спасли рыбаков на лодке после двух суток дрейфа

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, лодка с людьми вышла в море из Находки.

Однако из-за сильного тумана, который значительно осложнил видимость, вернуться назад мужчинам не удалось, лодку отнесло к острову Аскольд.