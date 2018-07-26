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В Приморье спасли рыбаков на лодке после двух суток дрейфа
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В Приморье спасли рыбаков на лодке после двух суток дрейфа 

Prim.News 26 июля 2018
Фото: Prim.News
Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, лодка с людьми вышла в море из Находки.
Однако из-за сильного тумана, который значительно осложнил видимость, вернуться назад мужчинам не удалось, лодку отнесло к острову Аскольд.
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