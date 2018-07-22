24 выстрела по автокрану: в ГИБДД рассказали обстоятельства ночной погони 

Сотрудникам Росгвардии потребовалось сделать 24 выстрела по автомобилю нарушителя во время ночной погони по Казани. Инцидент произошел сегодня ночью на Мамадышском тракте. 22 июля в 00.15 водитель автокрана КамАЗ не подчинился на требование инспектора ГИБДД остановиться и ускорился и попытался скрыться. В погоню за нарушителем бросились сотрудники Госавтоинспеции и Росгвардии. Для задержания были привлечены дополнительные наряды ДПС, так как водитель грузовика создавал реальную угрозу на дороге. — Преследование продолжилось на трассе, ведущей в село Высокая Гора. В соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» сотрудником Росгвардии было принято решение остановить автомобиль путем его повреждения. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, однако нарушитель не отреагировал. Впоследствии было произведено 24 прицельных выстрела по левым колесам автомобиля, после чего транспортное средство остановилось, водитель был задержан, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РТ. Как выяснилось, за рулем находился пьяный, лишенный прав водитель. Неоднократно судимый 27-летний водитель угнал автокран со стройки в селе Высокая Гора, где работал охранником. Мужчину отправили в отдел полиции, а грузовик увезли на штрафстоянку. За неоднократные нарушения правил дорожного движения ему грозит административная ответственность, а за повторную пьяную езду — уголовная.