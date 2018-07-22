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24 выстрела по автокрану: в ГИБДД рассказали обстоятельства ночной погони
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24 выстрела по автокрану: в ГИБДД рассказали обстоятельства ночной погони 

Казанский репортер 20 часов назад
Сотрудникам Росгвардии потребовалось сделать 24 выстрела по автомобилю нарушителя во время ночной погони по Казани. Инцидент произошел сегодня ночью на Мамадышском тракте. 22 июля в 00.15 водитель автокрана КамАЗ не подчинился на требование инспектора ГИБДД остановиться и ускорился и попытался скрыться. В погоню за нарушителем бросились сотрудники Госавтоинспеции и Росгвардии. Для задержания были привлечены дополнительные наряды ДПС, так как водитель грузовика создавал реальную угрозу на дороге. — Преследование продолжилось на трассе, ведущей в село Высокая Гора. В соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» сотрудником Росгвардии было принято решение остановить автомобиль путем его повреждения. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, однако нарушитель не отреагировал. Впоследствии было произведено 24 прицельных выстрела по левым колесам автомобиля, после чего транспортное средство остановилось, водитель был задержан, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РТ. Как выяснилось, за рулем находился пьяный, лишенный прав водитель. Неоднократно судимый 27-летний водитель угнал автокран со стройки в селе Высокая Гора, где работал охранником. Мужчину отправили в отдел полиции, а грузовик увезли на штрафстоянку. За неоднократные нарушения правил дорожного движения ему грозит административная ответственность, а за повторную пьяную езду — уголовная.
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