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ТОП-5 самых популярных японских автомобилей
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ТОП-5 самых популярных японских автомобилей 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Эксперты изучили Японский автопром и выявили самые доступные и популярные кроссоверы, реализуемые на территории России.
В список вошли только те автомобили, которые показали хорошую отметку в продажах и соответственно принесённой прибыли компании.
За полгода самое большое число продаж набрал Toyota Land Cruiser, автомобиль, который является любимчиком среди многих автомобилистов. Очень удобен для передвижений в любых условиях, славится отличной проходимостью. Семь тысяч автомобилей успешно реализовалось в России. Сумма, которую Toyota выручила за него превышает 19 млрд рублей.
На второй строчке расположился Rаv4, за пол года его купили более 10 тысяч водителей. Японский автопром получил прибыль от продаж этой модели в 18 миллиардов рублей.
Toyota Mаzdа СХ-5 расположилась на третьей позиции, более 8 тысяч проданных автомобилей принесли компании практически 14 миллиардов рублей.
На четвертом месте Nissаn X-Trаil, более 8 тысяч единиц реализовалось на территории РФ, выручка в 14 миллиардов рублей ушла японскому автоконцерну.
И на пятом месте расположился автомобиль Mitsubishi Outlаndеr, российскими дилерами было продано практически 8 с половиной тысяч автомобилей данной модели, прибыль вырученная составляет более 13 миллиардов рублей.
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