Фото: около метро «Речной вокзал» разверзлась огромная яма

Недалеко от станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска провалился асфальт.

Огромная яма образовалась на улице Большевистской на повороте к парковке у театра «Старый дом». Фото с провалом корреспондент НГС сделал сегодня, 24 июля, в двенадцатом часу дня. К этому времени яму огородили и обозначили сигнальной ленточкой.

Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, из-за чего провалился асфальт и когда его отремонтируют.