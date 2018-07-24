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Фото: около метро «Речной вокзал» разверзлась огромная яма
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Фото: около метро «Речной вокзал» разверзлась огромная яма 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Недалеко от станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска провалился асфальт.
Огромная яма образовалась на улице Большевистской на повороте к парковке у театра «Старый дом». Фото с провалом корреспондент НГС сделал сегодня, 24 июля, в двенадцатом часу дня. К этому времени яму огородили и обозначили сигнальной ленточкой.
Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, из-за чего провалился асфальт и когда его отремонтируют.
Накануне утром асфальт провалился в центре Новосибирска — на улице Революции под землю ушла припаркованная «Хонда».
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