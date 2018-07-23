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В Башкирии пьяный водитель отечественной легковушки протаранил ГАЗель
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В Башкирии пьяный водитель отечественной легковушки протаранил ГАЗель 

ГОРОБЗОР.РУ 13 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Октябрьском в ночь на 22 июля на улице Девонской водитель отечественного авто въехал в грузовую ГАЗель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как сообщают свидетели аварии, водитель ВАЗ 2114 пытался скрыться от патрульной машины ГИБДД на высокой скорости. Он врезался в машину, припаркованную на обочине. Виновника ДТП доставали с помощью пяти спасателей. Им пришлось срезать крышу машины. Водителя и пассажирку ВАЗа госпитализировали.
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