В Башкирии пьяный водитель отечественной легковушки протаранил ГАЗель

В Октябрьском в ночь на 22 июля на улице Девонской водитель отечественного авто въехал в грузовую ГАЗель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают свидетели аварии, водитель ВАЗ 2114 пытался скрыться от патрульной машины ГИБДД на высокой скорости. Он врезался в машину, припаркованную на обочине. Виновника ДТП доставали с помощью пяти спасателей. Им пришлось срезать крышу машины. Водителя и пассажирку ВАЗа госпитализировали.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook