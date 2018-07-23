Пять жертв встречки: легковушка попала под внедорожник

На Урале в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей. Тяжелый внедорожник буквально расплющил выехавшую на встречную полосу легковушку Volkswagen Polo , не оставив его пассажирам ни малейшего шанса выжить. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора японской иномарки. Расследовать обстоятельства трагедии будут следователи СК.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли пять человек, в том числе трое детей. Вопреки обыкновению, расследовать ее будет Следственный комитет

«Вечером 21 июля 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург, в районе поселка Бисерть», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, сидевшая за рулем Volkswagen Polo женщина решила обогнать попутную фуру. Навстречу двигался внедорожник Lexus LX 570, в котором находились трое граждан Казахстана. Поняв, что завершить маневр не удастся, водитель немецкой иномарки попыталась вернуться на свою полосу, но не справилась с управлением и столкнулась с фурой.

Машину, оставшуюся на встречной полосе, развернуло боком, когда в нее на скорости и влетел японский внедорожник. Все пять человек, находившиеся в Polo, погибли на месте.

«Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сообщили в региональном управлении СКР. — В рамках возбужденного уголовного дела следствием СКР совместно с органами полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств ДТП, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается».

На появившейся в СМИ видеозаписи аварии хорошо видно, что у сидевшего за рулем Lexus, в котором был установлен видеорегистратор, не было возможности избежать столкновения. Ситуация развивалась стремительно, и как-то среагировать водитель внедорожника, на глазах которого Volkswagen развернуло на дороге, уже не мог.

Все, что он успел перед столкновением, это сказать: «Е мое..»

К тому же на участке, где произошло ДТП, с обеих сторон двухполосной дороги установлены металлические отбойники, препятствующие вылету автомобилей в кювет.

Некоторые подробности трагедии также сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

«Хочу выразить искренние соболезнования, чьи родные и близкие погибли в этой жуткой автокатастрофе. Сотрудники полиции отдела внутренних дел Нижних Серег и ГИБДД, работая на месте происшествия, установили, что машины-участники ДТП из разных регионов. Volkswagen Polo, где погибли люди, имеет пермские номера, а люди были с пермской пропиской, фура Volvo, с которой сначала столкнулся Volkswagen, имеет номер 43-го региона (Кировская область — «Газета.Ru»), а Lexus, где ехали граждане Казахстана, имеет московские номера. Установлено, что на участке трассы Пермь — Екатеринбург, где случилась беда, дорога в хорошем состоянии, имеет хорошую разметку, которая позволяет на этом участке совершать маневр, связанный с обгоном», — цитирует Горелых издание E1.Ru.

По его словам, женщина за рулем Polo пошла на обгон, соблюдая ПДД.

«То, что женщина пошла на обгон, в этом плане она ничего не нарушила, другое дело, что она не убедилась в безопасности расстояния, чтобы выезжать на встречку, — отметил Горелых. — Когда она выехала на встречную полосу и увидела приближающийся Lexus, она попыталась вновь вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с фурой Volvo, которую она пыталась обогнать, от удара с фурой Volkswagen занесло. Lexus пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

Женщина бы ничего не нарушила, если бы выбрала такой момент, когда можно было спокойно совершить обгон. Она не рассчитала расстояние между своей машиной и приближавшимся встречным транспортом. В тот момент был очень насыщенный поток в оба направления. Назначена автотехническая экспертиза».

Горелых рекомендовал участникам дорожного движения вне зависимости от обстоятельств не игнорировать собственную безопасность и безопасность своих родных и близких.

«Лучше опоздать на поезд, самолет, работу, свадьбу, но не подвергать риску себя и своих близких, не подвергать риску ни в чем не виновных людей. Необходимо заблаговременно выдвигаться к месту, чтобы был запас времени. Более точные и подробные обстоятельства выясняются сотрудниками полиции и Следственного комитета», — сказал официальный представитель ГУ МВД России в регионе.

Виновнику, если он будет определен среди выживших участников столкновения, грозит до семи лет лишения свободы.