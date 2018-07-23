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В областном центре появятся 829 новых дорожных знаков
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В областном центре появятся 829 новых дорожных знаков 

АиФ Кузбасс 11 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Для кемеровских водителей установят 829 новых дорожных знаков.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, помимо новых дорожных знаков на кемеровских улицах появятся новые камеры фото— и видеофиксации. Новое оборудование будет установлено в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Такие меры необходимы для повышения безопасности на кемеровских дорогах.
Специалисты установят знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» и 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на желто-зеленом флуоресцентном фоне и стационарные фоторадарные комплексы для контроля за нарушениями ПДД.
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