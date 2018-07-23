В областном центре появятся 829 новых дорожных знаков

Для кемеровских водителей установят 829 новых дорожных знаков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, помимо новых дорожных знаков на кемеровских улицах появятся новые камеры фото— и видеофиксации. Новое оборудование будет установлено в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Такие меры необходимы для повышения безопасности на кемеровских дорогах.

Специалисты установят знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» и 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на желто-зеленом флуоресцентном фоне и стационарные фоторадарные комплексы для контроля за нарушениями ПДД.