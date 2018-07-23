Пьяный нижегородец повредил битой машину священника

30-летний нижегородец предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве. Будучи пьяным, злоумышленник повредил битой автомобиль, принадлежащий служителю церкви. Об этом сообщает прокуратуры Нижегородской области.

Как было установлено в ходе расследования, нетрезвый мужчина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», ехал по улице Бекетова. Священник на « Хонде » не уступил ему дорогу. Злоумышленник догнал его на проезжей части и преградил путь своей машиной. Когда «Хонда» остановилась, пьяный мужчина достал деревянную биту и нанес по автомобилю несколько ударов, причинив владельцу ущерб на сумму 60 тысяч рублей. Также отмечается, что в машине помимо священнослужителя, находились его жена и несовершеннолетний ребенок.

Хулигана остановили проезжающие мимо сотрудники полиции. В настоящее время он заключен под стражу. За хулиганские действия и умышленное повреждение чужого имущество, а также управление автомобилей в нетрезвом состоянии, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, пьяный водитель «Делимобиля» может также получить семь лет за смертельное ДТП на улице Белинского.