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Пьяный нижегородец повредил битой машину священника
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Пьяный нижегородец повредил битой машину священника 

Vgoroden.ru 10 часов назад
Фото: В городе N
30-летний нижегородец предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве. Будучи пьяным, злоумышленник повредил битой автомобиль, принадлежащий служителю церкви. Об этом сообщает прокуратуры Нижегородской области.
Как было установлено в ходе расследования, нетрезвый мужчина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», ехал по улице Бекетова. Священник на «Хонде» не уступил ему дорогу. Злоумышленник догнал его на проезжей части и преградил путь своей машиной. Когда «Хонда» остановилась, пьяный мужчина достал деревянную биту и нанес по автомобилю несколько ударов, причинив владельцу ущерб на сумму 60 тысяч рублей. Также отмечается, что в машине помимо священнослужителя, находились его жена и несовершеннолетний ребенок.
Хулигана остановили проезжающие мимо сотрудники полиции. В настоящее время он заключен под стражу. За хулиганские действия и умышленное повреждение чужого имущество, а также управление автомобилей в нетрезвом состоянии, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, пьяный водитель «Делимобиля» может также получить семь лет за смертельное ДТП на улице Белинского.
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