В Нижнем Новгороде автохам с битой разбил машину священника

Суд вынесет приговор мужчине, обвиняемому в повреждении автомобиля священника в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, на улице Бекетова пьяный водитель автомобиля Daewoo Nexia начал догонять и подрезать автомобиль Honda . Когда машины остановились, злоумышленник взял деревянную биту и нанес ей несколько ударов по чужому автомобиля. Мужчину задержали полицейские, которые проезжали по улице Бекетова.

За рулем автомобиля Honda был 34-летний священник. В салоне машины потерпевшего также находились его жена и несовершеннолетний сын.

Ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. По данным следствия, конфликт произошел из-за того, что священник не уступил дорогу пьяному водителю.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 167 УК РФ — «Хулиганство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.