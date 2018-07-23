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В Нижнем Новгороде автохам с битой разбил машину священника
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В Нижнем Новгороде автохам с битой разбил машину священника 

АиФ Нижний Новгород 8 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Суд вынесет приговор мужчине, обвиняемому в повреждении автомобиля священника в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, на улице Бекетова пьяный водитель автомобиля Daewoo Nexia начал догонять и подрезать автомобиль Honda. Когда машины остановились, злоумышленник взял деревянную биту и нанес ей несколько ударов по чужому автомобиля. Мужчину задержали полицейские, которые проезжали по улице Бекетова.
За рулем автомобиля Honda был 34-летний священник. В салоне машины потерпевшего также находились его жена и несовершеннолетний сын.
Ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. По данным следствия, конфликт произошел из-за того, что священник не уступил дорогу пьяному водителю.
Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 167 УК РФ — «Хулиганство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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