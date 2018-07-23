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В Татарстане после избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело
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В Татарстане после избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
КАЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Следователи в Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по факту избиения подростками мужчины, который затем скончался, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
По данным регионального следственного управления, вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе Набережных Челнов было обнаружено тело 49-летнего местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди. По предварительным данным, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, и подростки избили мужчину, полагает СК. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Согласно предварительным результатам исследования, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
"По данному факту следственными органами проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Набережным Челнам Римма Искандрова сообщала, что избившие мужчину подростки на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних не состоят, в момент драки они были трезвы, что подтверждено соответствующими исследованиями. По её информации, все шестеро подростков 2002-2005 годов рождения после инцидента были доставлены в полицию, никто из них не скрылся. Все они дали подробные объяснения по факту случившегося. Все подростки являются учащимися школ.
Заместитель руководителя Набережночелнинского межрайонного отдела СУСК РФ по Татарстану Ильдар Шакиров также отмечал ранее, что причина смерти будет установлена в результате проведения лабораторных исследований, после заключения экспертизы будут даны развернутый ответ о причинах смерти потерпевшего и юридическая оценка действиям каждого лица.
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