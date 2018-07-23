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Cколько водителей оштрафовали за парковку на зеленой зоне?
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Cколько водителей оштрафовали за парковку на зеленой зоне? 

АиФ Казань 10 часов назад
Фото: АиФ Казань
Весной начали штрафовать за парковку на газонах. Сколько водителей уже ошт­ра­фовали?
За парковку на зелёных зонах и детских площадках во дворах Казани административная комиссия выписала водителям штрафы на сумму более 15,7 млн рублей, ответили в пресс-службе мэрии города.
С апреля, когда Управление административно-технической инспекции Казани получило полномочия на составление подобных протоколов, оно уже выявило более 20,3 тысячи нарушителей.
Согласно КоАП РТ, штраф на физлиц составляет от 2000 до 3500 рублей, для долж­ностных лиц — до 20 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.
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