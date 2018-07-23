Cколько водителей оштрафовали за парковку на зеленой зоне? 

Весной начали штрафовать за парковку на газонах. Сколько водителей уже оштрафовали?
За парковку на зелёных зонах и детских площадках во дворах Казани административная комиссия выписала водителям штрафы на сумму более 15,7 млн рублей, ответили в пресс-службе мэрии города.
С апреля, когда Управление административно-технической инспекции Казани получило полномочия на составление подобных протоколов, оно уже выявило более 20,3 тысячи нарушителей.
Согласно КоАП РТ, штраф на физлиц составляет от 2000 до 3500 рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.