Ещё
Эксперт назвал причины роста продаж автомобилей премиум‐класса в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт назвал причины роста продаж автомобилей премиум‐класса в России 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто прокомментировал, чем вызван повышенный спрос на автомобили класса люкс в России. Об этом сообщило ИА НСН.
«Что касается автомобилей премиум-класса, на их продаже не сказывается ни кризис, ни какие-то иные явления. Их продажи держатся примерно на одном уровне. Тут мы видим небольшой плюс. Наверное, он связан с тем, что экономика России последний год показывает рост (пусть и небольшой), поэтому появляется уверенность в стабильности ситуации», — заявил специалист.
Автомобилисты, которые с прошлого года копили деньги на покупку машины, решили сделать это. Поэтому ничего необычного в увеличении роста продаж автомобилей премиум-класса нет, добавил Игорь Моржаретто.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили топ‐10 автомобилей премиальных марок, которые пользуются большим спросом в Москве.
360tv.ru: последние новости
Ковш мусоровоза пробил кузов автобуса в Воронеже Эксперты назвали самые экономичные автомобили 2018 года Более 20 человек пострадали из‐за падения шатра на военной базе в США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Россиян лишают ДСАГО3
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение