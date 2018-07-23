Эксперт назвал причины роста продаж автомобилей премиум‐класса в России

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто прокомментировал, чем вызван повышенный спрос на автомобили класса люкс в России. Об этом сообщило ИА НСН.

«Что касается автомобилей премиум-класса, на их продаже не сказывается ни кризис, ни какие-то иные явления. Их продажи держатся примерно на одном уровне. Тут мы видим небольшой плюс. Наверное, он связан с тем, что экономика России последний год показывает рост (пусть и небольшой), поэтому появляется уверенность в стабильности ситуации», — заявил специалист.

Автомобилисты, которые с прошлого года копили деньги на покупку машины, решили сделать это. Поэтому ничего необычного в увеличении роста продаж автомобилей премиум-класса нет, добавил Игорь Моржаретто.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили топ‐10 автомобилей премиальных марок, которые пользуются большим спросом в Москве.