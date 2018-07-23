Ещё
Сэкономить на платных трассах за счет других машин больше не получится
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сэкономить на платных трассах за счет других машин больше не получится 

Авторадио 8 часов назад
Автомобилистов, которые на платных трассах пытаются проскочить пункт оплаты за другой машиной, будут штрафовать. Для этого установят камеры со светофорами. На трассе М-4 «Дон» появятся 90 таких устройств. Они позволят фиксировать проезд на запрещающий сигнал у тех, кто не заплатил. В прошлом году такую систему протестировали на одном из участков дороги М-4. Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, рассказали «Российской газете» в «Автодоре». Штраф за проезд на красный свет составляет тысячу рублей. Повторный штраф — пять тысяч». Систему штрафов для «зайцев» распространят на все трассы, которые находятся в управлении «Автодора». Собранные средства пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог. На трассах, где проезд оплачивается по схеме free-flow, например, на ЦКАД, когда на трассе нет пунктов оплаты, а расчет за проезд идет дистанционно — через транспондеры, штрафовать «зайцев» будут по-другому. Здесь система со светофорами не сработает. Штрафы будут приходить после фиксации того, как нарушители съедут с дороги, не заплатив за проезд. Размер штрафа будет примерно такой же, как за проезд на красный сигнал светофора. И еще на адрес владельца автомобиля отправят счет за пройденные километры.
Авторадио: последние новости
Пьяных аварий стало меньше В Ульяновске ребенок нашел в реке утонувший автомобиль с родителями и сестрой Ковш мусоровоза пробил маршрутный автобус в Воронеже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Россиян лишают ДСАГО3
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение