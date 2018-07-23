Сэкономить на платных трассах за счет других машин больше не получится 

Автомобилистов, которые на платных трассах пытаются проскочить пункт оплаты за другой машиной, будут штрафовать. Для этого установят камеры со светофорами. На трассе М-4 «Дон» появятся 90 таких устройств. Они позволят фиксировать проезд на запрещающий сигнал у тех, кто не заплатил. В прошлом году такую систему протестировали на одном из участков дороги М-4. Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, рассказали «Российской газете» в «Автодоре». Штраф за проезд на красный свет составляет тысячу рублей. Повторный штраф — пять тысяч». Систему штрафов для «зайцев» распространят на все трассы, которые находятся в управлении «Автодора». Собранные средства пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог. На трассах, где проезд оплачивается по схеме free-flow, например, на ЦКАД, когда на трассе нет пунктов оплаты, а расчет за проезд идет дистанционно — через транспондеры, штрафовать «зайцев» будут по-другому. Здесь система со светофорами не сработает. Штрафы будут приходить после фиксации того, как нарушители съедут с дороги, не заплатив за проезд. Размер штрафа будет примерно такой же, как за проезд на красный сигнал светофора. И еще на адрес владельца автомобиля отправят счет за пройденные километры.