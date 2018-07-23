Легковушка врезалась в кузов грузовика в левобережье Новосибирска

Легковушка протаранила кузов грузовика в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщается на странице группы «Инцидент. Новосибирск» ВКонтакте, столкновение произошло недалеко от пл. Маркса. Грузовик Mitsubishi Fuso и иномарка Subaru Legacy двигались утром по улице Титова, но не поделили дорогу. Версий произошедшего как минимум две.

Водитель грузовика пояснил аваркомам, что начал парковаться и внезапно почувствовал удар — то есть легковушка врезалась в кузов не по его вине. В то же время водитель Субару утверждает, что грузовик начал сдавать назад и поэтому произошла авария.