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Легковушка врезалась в кузов грузовика в левобережье Новосибирска
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Легковушка врезалась в кузов грузовика в левобережье Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 8 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Легковушка протаранила кузов грузовика в Ленинском районе Новосибирска.
Как сообщается на странице группы «Инцидент. Новосибирск» ВКонтакте, столкновение произошло недалеко от пл. Маркса. Грузовик Mitsubishi Fuso и иномарка Subaru Legacy двигались утром по улице Титова, но не поделили дорогу. Версий произошедшего как минимум две.
Водитель грузовика пояснил аваркомам, что начал парковаться и внезапно почувствовал удар — то есть легковушка врезалась в кузов не по его вине. В то же время водитель Субару утверждает, что грузовик начал сдавать назад и поэтому произошла авария.
Рассудить водителей предстоит сотрудникам ГИБДД.
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