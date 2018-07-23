Красноярские полицейские проверяют мотоциклистов

Сотрудники полка ДПС проводят рейд «Мотоцикл». Полицейские следят за соблюдением ПДД на дорогах города, а также останавливают мотоциклы, мопеды и скутеры для проверки документов.

«Полицейские призывают родителей отказаться от покупки мотоцикла или мопеда своему ребенку до получения им водительского удостоверения и приобретения необходимых навыков управления», — сообщили в ГИБДД.

Напомним, для управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории «М», либо любой категории («А», «В», «С», «D»). Управление мотоциклами объемом двигателя до 125 кубических сантиметров допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1», а мотоциклами с объемом двигателя свыше 125 кубических сантиметров — с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории «А».

Вождение без прав наказывается административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику транспорта, который доверил управление лицу без документов, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: краевая ГИБДД