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Красноярские полицейские проверяют мотоциклистов
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Красноярские полицейские проверяют мотоциклистов 

sibnovosti.ru 8 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Сотрудники полка ДПС проводят рейд «Мотоцикл». Полицейские следят за соблюдением ПДД на дорогах города, а также останавливают мотоциклы, мопеды и скутеры для проверки документов.
«Полицейские призывают родителей отказаться от покупки мотоцикла или мопеда своему ребенку до получения им водительского удостоверения и приобретения необходимых навыков управления», — сообщили в ГИБДД.
Напомним, для управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории «М», либо любой категории («А», «В», «С», «D»). Управление мотоциклами объемом двигателя до 125 кубических сантиметров допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «А1», а мотоциклами с объемом двигателя свыше 125 кубических сантиметров — с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории «А».
Вождение без прав наказывается административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику транспорта, который доверил управление лицу без документов, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Фото: краевая ГИБДД
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