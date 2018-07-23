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Кен Блок разбил винтажный раллийный Ford
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Кен Блок разбил винтажный раллийный Ford 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Кен Блок попал в аварию на одном из этапов New England Forest Rally, в результате чего его гоночный Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска перевернулся и загорелся. Сам Блок и штурман Алекс Джельсомино не пострадали, но автомобиль спасти не удалось. О причинах аварии Блок рассказал в своем Instagram.
[Команда RS: история создателей самых «заряженных» автомобилей Ford] (https://motor.ru/stories/rsteam.htm)
По словам Блока, они шли на третьем месте, когда у машины возникли проблемы с коробкой передач. Во время левого поворота она слишком поздно переключилась, и Ford ударился о большой камень. В результате удара автомобиль несколько раз перевернулся, снова встал на колеса и сразу же загорелся.
Блок представил новую машину для участия в гонках сезона 2018 в октябре прошлого года. Ford Escort Cosworth построен в полном соответствии с техническими требованиями раллийной «Группы А» 90-х. В его основе лежит шасси Sierra RS Cosworth с турбированным двигателем, семиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. При этом даже интерьер машины выполнен в соответствии с оригинальным ралли-карами 1990 годов.
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