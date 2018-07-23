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В Феодосии насмерть сбили пешехода
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В Феодосии насмерть сбили пешехода 

РИА Новости Крым 7 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
ФЕОДОСИЯ, 23 июля — РИА Новости Крым. В понедельник утром на 324-м километре трассы «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» автомобиль Renault Logan сбил мужчину. Об этом сообщили в феодосийском отделе ГИБДД.
"Около четырех часов утра, в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, непосредственно перед капотом движущегося автомобиля, на проезжей части трассы неожиданно возник мужчина 1975 года рождения. Водитель не смог избежать столкновения. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте. По свидетельствам очевидцев, мужчина шел прямо по центру проезжей части", — рассказал РИА Новости Крым старшеий инспектор группы ДПС ГИБДД МВД России по городу Феодосии Александр Башкиров.
Он также отметил, что, по предварительному заключению, водитель автомобиля был трезв.
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