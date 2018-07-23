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Не жил богато…: «Леха из Троицка» продает «Гелендваген», подаренный Тимати
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Не жил богато…: «Леха из Троицка» продает «Гелендваген», подаренный Тимати 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Алексей Черменев, который выиграл внедорожник певца в конкурсе, намерен избиваться от машины.
Житель города Троицка Челябинской области, буквально неделю назад получивший ключи от роскошного Mercedes G-Class AMG из рук музыканта Тимати, выставил автомобиль на продажу на одном из сайтов объявлений. Молодой человек уточнил, что его не интересует обмен — за внедорожник он хочет получить 9,7 млн рублей, но готов торговаться.
Автор объявления указал, что машина «обслужена и ухожена», с «эксклюзивным салоном, который заказал сам Тимати».
Местные СМИ выяснили, что автомобиль оказался просто не нужен новому владельцу. «Я такой автомобиль просто не смогу содержать, я не живу такой жизнью, как они, — пояснил продавец. — Куплю машину попроще, может быть, попутешествую, разрешу какие-то свои финансовые вопросы».
Примечательно, что из Москвы, где Черменев получил ключи, до родного Троицка он добрался именно за рулем этого автомобиля. Путь занял у него три дня.
"Внедорожник классный, очень мощный, но он не для дальних поездок, это точно, — поделился впечатлениями мужчина. — Добравшись до Троицка, я устал. У меня есть с чем сравнивать — я раньше ездил на юг своим ходом на машине. У «Гелика» нереально большой расход топлива".
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