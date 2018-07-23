Ещё
Ульяновское отделение Фонда соцстрахования вручило машины 4 пострадавшим на производстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ульяновское отделение Фонда соцстрахования вручило машины 4 пострадавшим на производстве 

ТАСС 7 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Четверо пострадавших на производстве жителей Ульяновской области получили в понедельник от регионального отделения Фонда социального страхования России автомобили, которые специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями.
"Каждая машина адаптирована с учетом индивидуальных особенностей пострадавшего, оборудована ручным управлением. Автомобиль выдается раз в семь лет, по истечении срока эксплуатации выдается новый. Кроме того, выплачивается компенсация на ремонт и горюче-смазочные материалы один раз в год", — сказал журналистам на церемонии вручения автомобилей управляющий отделением фонда Сергей Фролов.
Вячеслав Куклев, который лишился ноги два года назад при работе машинистом бульдозера в Ханты-Мансийске, сегодня получил автомобиль впервые. «Это очень удобно, потому что в маршрутку не сразу зайдешь, некоторые и останавливаться не хотят. Приходилось пользоваться такси по два-три раза в день, потому что одна больница, вторая, третья. С этой машиной куда хочешь поедешь», — поделился он с журналистами.
Еще один обладатель автомобиля Андрей Нестеров также получает автомобиль впервые. Вот уже пять лет мужчина передвигается на инвалидной коляске после ЧП на производстве. «Работал я на стройке в Хабаровске. Упал с высоты, получил травму», — рассказал он журналистам.
По словам управляющего ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования, фонд обеспечивает автомобилями пострадавших на производстве с 2001 года. За это время в Ульяновской области выдано более 270 машин. Вначале выдавались автомобили «Ока», потом «Жигули» ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, сейчас вручаются более комфортабельные "Лада Гранта" стоимостью около 450 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
Три человека пострадали в аварии в Новой Москве Источник: двое полицейских погибли при обстреле в Дагестане На трассе в Уфе столкнулись два вахтовых автобуса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Россиян лишают ДСАГО3
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение