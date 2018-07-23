Ульяновское отделение Фонда соцстрахования вручило машины 4 пострадавшим на производстве

УЛЬЯНОВСК, 23 июля. / ТАСС /. Четверо пострадавших на производстве жителей Ульяновской области получили в понедельник от регионального отделения Фонда социального страхования России автомобили, которые специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями.

"Каждая машина адаптирована с учетом индивидуальных особенностей пострадавшего, оборудована ручным управлением. Автомобиль выдается раз в семь лет, по истечении срока эксплуатации выдается новый. Кроме того, выплачивается компенсация на ремонт и горюче-смазочные материалы один раз в год", — сказал журналистам на церемонии вручения автомобилей управляющий отделением фонда Сергей Фролов

Вячеслав Куклев, который лишился ноги два года назад при работе машинистом бульдозера в Ханты-Мансийске, сегодня получил автомобиль впервые. «Это очень удобно, потому что в маршрутку не сразу зайдешь, некоторые и останавливаться не хотят. Приходилось пользоваться такси по два-три раза в день, потому что одна больница, вторая, третья. С этой машиной куда хочешь поедешь», — поделился он с журналистами.

Еще один обладатель автомобиля Андрей Нестеров также получает автомобиль впервые. Вот уже пять лет мужчина передвигается на инвалидной коляске после ЧП на производстве. «Работал я на стройке в Хабаровске. Упал с высоты, получил травму», — рассказал он журналистам.