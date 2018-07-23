На платном участке М-4 «Дон» установят камеры, чтобы ловить нарушителей — «зайцев»

Длина платного участка в Ростовской области — 28 километров

Компания «Автодор» установит 90 видеокамер на трассе М-4 «Дон». Таким образом будут выявлять въезжающих на платный участок «зайцев».

Тем, кто оплатил проезд, зажигают зеленый свет, а следующим автомобилям — красный. Штраф за проезд на красный — тысяча рублей, повторный штраф — пять тысяч.

— В прошлом году такую систему протестировали на 545-м километре трассы М-4 «Дон». Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, — рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах Российской газете ». — Как оказалось, это очень эффективное средство борьбы с хулиганами. Собранные благодаря штрафам деньги пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог.

В будущем, возможно, нарушителям придется платить не только штраф, но и счет за проеханные по платному участку километры. Такой законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму осенью.

Въезд на платный участок трассы М-4 «Дон» (1091 — 1119 км) для легковых автомобилей с 7:00 до 00:00 стоит 50 рублей, с 00:00 до 7:00 — 30 рублей. Если водитель пользуется транспондером, то стоимость составит 40 и 24 рубля соответственно.