Ещё
На платном участке М-4 «Дон» установят камеры, чтобы ловить нарушителей — «зайцев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На платном участке М-4 «Дон» установят камеры, чтобы ловить нарушителей — «зайцев» 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
Длина платного участка в Ростовской области — 28 километров
Компания «Автодор» установит 90 видеокамер на трассе М-4 «Дон». Таким образом будут выявлять въезжающих на платный участок «зайцев».
Тем, кто оплатил проезд, зажигают зеленый свет, а следующим автомобилям — красный. Штраф за проезд на красный — тысяча рублей, повторный штраф — пять тысяч.
— В прошлом году такую систему протестировали на 545-м километре трассы М-4 «Дон». Количество «зайцев» упало сразу в 20 раз, — рассказал глава «Автодора» Сергей Кельбах «Российской газете». — Как оказалось, это очень эффективное средство борьбы с хулиганами. Собранные благодаря штрафам деньги пойдут на ремонт, строительство и реконструкцию дорог.
В будущем, возможно, нарушителям придется платить не только штраф, но и счет за проеханные по платному участку километры. Такой законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму осенью.
Въезд на платный участок трассы М-4 «Дон» (1091 — 1119 км) для легковых автомобилей с 7:00 до 00:00 стоит 50 рублей, с 00:00 до 7:00 — 30 рублей. Если водитель пользуется транспондером, то стоимость составит 40 и 24 рубля соответственно.
161.ru: последние новости
Я паркуюсь как чудак: подборка автовладельцев, которым нипочем штрафы и эвакуаторы В Ростове на Буденновском ограничат движение На трех улицах в Ростове в августе ограничат движение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
ТОП-5 страшных ошибок при замене масла
Россиян лишают ДСАГО3
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение