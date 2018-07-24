Ещё
В России отзывают автомобили BMW из-за дефектных моторов и тормозов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают автомобили BMW из-за дефектных моторов и тормозов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания BMW обнаружила заводские дефекты в двигателях и тормозной системе целой россыпи самых свежих моделей, проданных в России. Производитель намерен направить на внеплановый ремонт более 300 автомобилей.
Вести.Ru: последние новости
Пьяный лихач под Пермью устроил гонки с полицейскими и попал на видео Опубликованы страшные кадры ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли пять человек 5 самых экономичных автомобилей 2018 года
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение