Движение по старому Бельскому мосту в Уфе откроют в 5 утра

Завтра, 26 июля, с пяти часов утра, на южном выезде из Уфы откроют движение по отремонтированному старому Бельскому мосту.

Движение откроют только для легковых машине

Выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов будет под запретом. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.

На въезде на мост установлены специальные ограничительные габаритные ворота и соответствующие дорожные знаки. За соблюдением данных ограничений будут следить сотрудники Госавтоинспекции

Также на мосту будут действовать ограничения по эксплуатации, связанные с температурой, так, в зимний период, во время сильных холодов мост будет закрыт.

На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.