Ещё
Движение по старому Бельскому мосту в Уфе откроют в 5 утра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение по старому Бельскому мосту в Уфе откроют в 5 утра 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Завтра, 26 июля, с пяти часов утра, на южном выезде из Уфы откроют движение по отремонтированному старому Бельскому мосту.
Движение откроют только для легковых машине
Выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов будет под запретом. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.
На въезде на мост установлены специальные ограничительные габаритные ворота и соответствующие дорожные знаки. За соблюдением данных ограничений будут следить сотрудники Госавтоинспекции.
Также на мосту будут действовать ограничения по эксплуатации, связанные с температурой, так, в зимний период, во время сильных холодов мост будет закрыт.
На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.
ufa1.ru: последние новости
Ушел в больницу. Вернулся - цемент: автомобиль уфимца оказался в бетоне А как же приоритет? Маршрутка протаранила легковушку в центре Уфы. Есть видео Что за бескультурье: уфимские водители заезжают на газоны и свежий асфальт
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары140
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение