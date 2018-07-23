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НПАП уволило водителя, воровавшего топливо
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НПАП уволило водителя, воровавшего топливо 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Муниципальное предприятие (МП) «Нижегородпассажиравтотранс» уволило водителя, который сливал топливо из бака автобуса на маршруте №51.
Напомним, ранее мы сообщали, что установлен факт слива топлива из бака муниципального автобуса.
Отвечая на запрос редакции, на предприятии заявляют, что случаи воровства топлива водителями МП «Нижегородпассажиравтотранс» достаточно редки, поскольку они находятся под наблюдением служб технического контроля и безопасности предприятия.
«Во избежание случаев воровства в дальнейшем, на предприятии прорабатывается вопрос установки на машины с дизельными двигателями электронной системы контроля расхода топлива», — сообщают в МП.
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